Son dakika haberi | Kasımpaşa'da Gerard Gohou kadro dışı bırakıldı
Kasımpaşa Kulübü, Fildişili forvet oyuncusu Gerard Gohou'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kasımpaşa Kulübü, Fildişili forvet oyuncusu Gerard Gohou'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Geçen sezonun devre arasında Çin ekibi Beijing'den bedelsiz olarak gelen Gohou, Kasımpaşa'da oynadığı 9 maçta gol ve asist kaydedemedi.
Gerard Gohou daha önce Kayseri Erciyesspor ve Denizlispor formalarını da giymişti.
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