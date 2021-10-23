Son Dakika Haberi... Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi sona erdi!

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Kasımpaşa, teknik direktör Cihat Arslan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Cihat Arslan, ligin ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakanın ardından göreve getirildi. Kasımpaşa, Arslan yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon Şenol Can'ın ardından Cihat Arslan ile de yollarını ayırarak ikinci kez teknik direktör değişikliğine başvuran lacivert-beyazlı takım, 6 puanla 19. sırada yer alıyor.

İşte Kasımpaşa'nın açıklaması;

Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Cihat Arslan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.