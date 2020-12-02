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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı öncesi Aytaç Kara'nın testi pozitif çıktı!
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Haber Giriş: 02.12.2020 - 19:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı öncesi Aytaç Kara'nın testi pozitif çıktı!

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Beşiktaş ile karşılaşacak Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Kasımpaşalı orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 27 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş maçı öncesi yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

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