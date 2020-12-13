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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Haber Giriş: 13.12.2020 - 17:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!

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Son Dakika Haberi | Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa'nın koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Lacivert-beyazlı ekipte, teknik direktör Fuat Çapa'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 PCR testleri neticesinde teknik direktörümüz Fuat Çapa'da pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Çapa'nın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 

Son Dakika Haberi | Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapanın koronavirüs testi pozitif çıktı

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