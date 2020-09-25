MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 17:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti
Abone Olgoogle-news

Kasımpaşa Kulübü, Kosovalı futbolcu Florent Hadergjonaj'ı transfer ettiğini açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,"Geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza bedelsiz olarak transfer olan İngiltere ligi takımlarından Huddersfield'ın oyuncusu Florent Hadergjonaj, sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz

Tesisleri'mizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

 

Son Dakika Haberi | Kasımpaşa, Florent Hadergjonajı transfer etti

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle