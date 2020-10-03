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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Karagümrük'te Zukanovic: "Fenerbahçe'den daha iyiydik"
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Haber Giriş: 03.10.2020 - 21:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Karagümrük'te Zukanovic: "Fenerbahçe'den daha iyiydik"

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Son Dakika Haberi | Karagümrük'te Zukanovic: "Fenerbahçe'den daha iyiydik"
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Fatih Karagümrük'ün Bosnalı savunmacısı Zukanovic, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı 2-1 mağlubiyetle tamamlayan Karagümrük'te Zukanovic, "Bugün çok iyi oynadık. En az 1 puan hak ediyorduk. Daha iyi oynadık. Futbolda her zaman adaletli sonuç olmuyor." diye konuştu.

Jimmy Durmaz ise "Hızlı bir şekilde geldiğim gibi kendimi sahada buldum. Beni güzel karşıladılar. Güzel bir ekip var burada. Biz mücadelemizi verdik. Sonuna kadar oynadık. Türkiye'nin en büyük takımlarına karşı ayakta kalacağız. Bunu gösterdik." dedi.

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