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Son Dakika Haberi | Karagümrük kalecisi Viviano'dan maç sonu Fatih Terim paylaşımı!
Fatih Karagümrük'ün kalecisi Viviano, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından sosyal medyasında Fatih Terim ile fotoğrafını paylaştı
Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'te kaleci Viviano, maç sonunda Fatih Terim ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı.
Viviano'nun paylaşımında "İmparator. Fakat bugün biz kazandık" ifadeleri yer aldı.
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