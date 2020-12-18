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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Karagümrük kalecisi Viviano'dan maç sonu Fatih Terim paylaşımı!
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Haber Giriş: 18.12.2020 - 22:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Karagümrük kalecisi Viviano'dan maç sonu Fatih Terim paylaşımı!

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Son Dakika Haberi | Karagümrük kalecisi Viviano'dan maç sonu Fatih Terim paylaşımı!
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Fatih Karagümrük'ün kalecisi Viviano, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından sosyal medyasında Fatih Terim ile fotoğrafını paylaştı

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'te kaleci Viviano, maç sonunda Fatih Terim ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı.

Viviano'nun paylaşımında "İmparator. Fakat bugün biz kazandık" ifadeleri yer aldı.

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