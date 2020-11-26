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Haber Giriş: 26.11.2020 - 23:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Karabağ Teknik Direktörü Gurbanov'dan Sivasspor maçı yorumu: 'Futbolda bu var'

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Son Dakika Haberi | Karabağ Teknik Direktörü Gurbanov'dan Sivasspor maçı yorumu: 'Futbolda bu var'
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Karabağ Teknik Direktörü Gurbanov, Avrupa Ligi'nde Sivasspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Karabağ'da teknik direktör Gurban Gurbanov, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Gurbanov, "Oyuncularım galip gelmek için her şeyi yaptı ama sonunda mağlup olduk, futbolda bu var." dedi.

Gurbanov sözlerini, "Sivasspor'u tebrik ederim, iyi bir maç kazandılar. Mağlubiyete üzülüyorum ama Sivas'ı tebrik ediyorum. Diğer maçlarda da başarılar diliyorum." ifadeleriyle tamamladı.

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