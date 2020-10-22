Son Dakika Haberi | Karabağ, Avrupa Ligi maçını İstanbulda oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile aynı grupta yer alan Azerbaycan ekibi Karabağ'ın iç saha maçlarını Türkiye'de oynama isteğine UEFA'dan olumlu cevap geldi.

Karabağ, gruptaki ilk iç saha maçında 29 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyum'unda İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek. İç sahada oynanan diğer maçlar için henüz karar alınmazken, Azerbaycan ekibi kalan karşılaşmaları da Türkiye'de oynamak istiyor. Konuyla ilgili son kararı ise UEFA verecek