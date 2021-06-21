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Spor Arena
Haber Giriş: 21.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Kaptan Arda Turan da Galatasaray'da kalacak!

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Son Dakika Haberi: Kaptan Arda Turan da Galatasaray'da kalacak!

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın Kaptan Arda Turan'ı 1 yıl daha takımda tutması bekleniyor.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim’in görevine devam etmesi ile birlikte Arda Turan’ın geleceği ile ilgili belirsizlik de ortadan kalacak.

Başkan Burak Elmas’ın, Fatih Terim’in takım içinde hem ağabey hem de kaptan olarak önemli sorumluluklar aldığı için gelecek sezonki kadroda tutulmasını istediği Arda Turan ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son Dakika Haberi: Kaptan Arda Turan da Galatasarayda kalacak

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