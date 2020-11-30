Son Dakika Haberi | Kaleyi bulan her şut gol oldu

Beşiktaş, Kadıköy’de unutulmaz bir zafer elde ederken, kaleyi bulan 4 şutunun da golle sonuçlanması dikkat çekti. 4’te ve 20’de Aboubakar, 53’te Necip ve 88’de de N’Sakala’nın kaleye gönderdiği toplar filelerle buluştu.

BiN 356 GÜN SONRA DUBLE

Aboubakar, 7 Mayıs 2017’de Beşiktaş’ın sahasında 1-1 biten mücadelenin de ilk golünü atmıştı. Aboubakar ayrıca yeniden döndüğü Beşiktaş’ta bin 356 gün sonra ilk defa bir Süper Lig karşılaşmasında 2 gol birden attı. Siyah beyazlı futbolcu, 12 Mart 2017’de 2-2 biten Kayseri karşılaşmasında filelere 2 gol bırakmıştı.

OZAN’DAN 7 ŞUT, 2 GOL

Maçın en fazla şut çeken oyuncusu ise Fenerbahçeli Ozan Tufan oldu. Çok koşan, çok mücadedele eden ancak puanı getiremeyen sarı lacivertli futbolcu, maçta çektiği 7 şutun 2’sini golle sonuçlandırmayı başardı.

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