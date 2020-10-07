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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 19:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Kaleci antrenörü Shovkovskiy, koronavirüs vakaları sonrası kadroya alındı!

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Son Dakika Haberi | Kaleci antrenörü Shovkovskiy, koronavirüs vakaları sonrası kadroya alındı!
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Dinamo Kiev'in eski kalecisi Oleksandr Shovkovskiy, Ukrayna'nın Fransa ile bugün yapacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi.

Ukrayna Milli Takımı'nın 45 yaşındaki yardımcı antrenörü Oleksandr Shovkovskiy, takımın iki kalecisi koronavirüse yakalanması üzerine Fransa maçı kadrosuna alındı.

Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise, "Oleksandr Shovkovskiy, profesyonel kariyerine Aralık 2016'da bir oyuncu olarak son verdi ancak fiziksel formunu koruyor ve sürekli bireysel antrenman yapıyor. Ukrayna antrenör kadrosu, Oleksandr Shovkovskiy'i bugünkü maçta zorunlu bir katılımcı olarak görmediğini vurguluyor" ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine 2016'da sonlandıran eski kaleci, Paris'te yapılacak hazırlık maçında yedek kulübesinde oturacak ancak Georgiy Bushchan'ın sakatlanması durumunda kaleyi koruyacak.

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