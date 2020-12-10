Son Dakika Haberi | Kaka'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

Emekli Brezilyalı futbolcu Kaka, kariyerindeki özel anlara dair açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe maçına dair hatıralarını da anlattı.

Sky Sports'a konuşan Kaka, San Siro'daki maçta Sarı-Lacivertlilere attığı golü unutmadığını açıkladı.

"SAN SIRO'DAKİ GOLÜ UNUTMAM"

Kariyerindeki en sevdiği goller sorulan oyuncu; "Arjantin'e karşı Emirates'te attığım gol kariyerimde ilk üçe girer. Bir de Fenerbahçe'ye San Siro'da ve Manchester United'a Old Trafford'da attığım golleri unutamam. Manchester'a attığım gol muhtemelen kariyerimdeki en iyi goldü." sözlerini sarf etti.

Brezilyalı Kaka, 2007 yılında Ballon D'Or kazandı ve Milan'daki başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı.(Sporx)