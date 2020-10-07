Son dakika haberi | Kadınlar da futbol oynamak istiyor

Federasyonun “Kadın Ligleri’nin başlangıç tarihleri gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların neticesinde duyurulacaktır” açıklaması ve belirsizlik ortamı kulüplerin tepkisini çekti. 47 kulüp ortak bildiri yayımlarken, federasyondan ayrı departman ve bütçe talepleri de tekrarlandı.

Türkiye’de erkekler profesyonel ligleri start alırken, kadın futbol liglerinde henüz bir gelişme yok. Üç kademede mücadele eden 100’ü aşkın kadın futbol kulübü son olarak 3 Ekim’de TFF tarafından yayımlanan “Kovid-19 salgın hastalığının seyri, hastalığa bağlı Sağlık Bakanlığımız’ın aldığı tedbirler ve uyguladığı talimatlar ile Sağlık Kurulumuzun önerileri çerçevesinde Kadın Ligleri’nin başlangıç tarihleri gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların neticesinde açıklanacaktır” açıklamasıyla büyük hayal kırıklığı yaşadı.

‘Halı sahalar bile açıkken...’

Liglerde yer alan 47 kulübün başkanı ortak bir bildiri yayımlayarak “Kulüpler olarak Gelişim Ligleri’nden ayrı bir Kadın Futbol Departmanı ve bütçesi oluşturulması, çok yıllık bir strateji geliştirilmesinin sağlanması önceliğimizdir. Bu sayede erkek ligleri ile olan mevcut eşitsizlikler, ödüllendirmedeki dengesizlikler, güvenli sahalarda sağlıklı maç programlanabilmesi, lig ve altyapı piramitlerinin etkin planlanması gibi sorunların çözümü mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı. Kulüpler, halı sahaların bile açık olduğu dönemde TFF’den, sağlıktan taviz vermeden spor yapma haklarını koruyacak çözümler üretmelerini istediler.

Kulüpler Birliği’nden boykot tehdidi

Ayrıca, yaklaşık 35 üyesi olan Kadın Kulüpleri Birliği de bir açıklama yayımlayarak boykot tehdidinde bulundu ve şu ifadeleri kullandı: “TFF’nin aldığı bu erteleme kararını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu kararın alınmasında diyalogtan kaçılarak ‘biz yaptık oldu’ mantığını kabul etmiyoruz. Sağlık bahane edilerek, birçok branşta maçlar oynatılırken kadın futbolunun görmezden gelinmesini yadırgıyoruz. Aynı tavırların devam etmesi halinde tüm üye kulüplerimizle beraber ortak karar alıp ,gerekirse zaten değer verilmeyen Kadın futbol kulüpleri olarak müsabakalara katılmamakta dahil tüm hak arama eylemlerimiz gündeme alınacaktır.”