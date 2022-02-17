Son Dakika Haberi... Kadıköy'de bir kez daha protesto! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında ıslıklı tepki ve 'istifa' sesleri

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan ve UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşan Fenerbahçe'de bir kez daha tribünden protesto sesi yükseldi.

Gözden Kaçmasın Canlı Anlatım: Fenerbahçe Slavia Prag maçı Haberi Görüntüle

Karşılaşmanın 45. dakikasında Slva Prag, Traore'nin attığı golle öne geçti ve tribünlerde tepkiler başladı.

Sarı-lacivertli bazı taraftarlar golden sonra 'Yönetim istifa' tezahüratları yaparken oyunculara da ıslıklarla tepki gösterildi.

TARAFTAR DESTEĞE BAŞLADI AMA...

Fenerbahçe'nin Pelkas ile skoru eşitlemesinin ardından taraftarlar, takımlarına ciddi bir şekilde destekte bulunmasına karşın Slavia Prag'ın bulduğu üst üste goller sonrasında yeniden protestolar başladı.

'ALİ KOÇ İSTİFA' TEZAHÜRATLARI

Slavia Prag'ın 3. golü bulmasıyla birlikte taraftarlar, "Ali Koç istifa, yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

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FERDİ KADIOĞLU'NA ALKIŞ

Tribünler, oyunculara tepki gösterirken Ferdi Kadıoğlu'na alkışlarla destek vermesi dikkat çekti

SON MAÇTA 'BELÖZOĞLU' SESLERİ

Fenerbahçe'nin evinde son oynadığı karşılaşmada Başakşehir'e 1-0 mağlup olunmuş ve taraftarlar, müsabaka öncesi ve maç sonrasında Belözoğlu’na tribünden tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunmuştu.

4 SEZONDA KUPA KAZANAMADI

Fenerbahçe’de, 3 Haziran 2018’de başkanlığa seçilen ve sarı lacivertlilerin başında 4. sezonunu yaşayan Ali Koç, istediği başarıları elde edemedi.

Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu'yu takımın başına getiren Ali Koç, 4 sezonda toplamda 7 hocayla çalıştı.

KADIKÖY'DEKİ DERBİ SERİLERİ SON BULDU

Sarı lacivertlilerin Kadıköy'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı uzun süredir elinde bulundurduğu yenilmezlik serileri Başkan Ali Koç’un döneminde son buldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019- 2020 sezonunun 23. haftasında Galatasaray’a 3-1 yenildi ve Kadıköy'de rakibine karşı 20 yıl sonra kaybetti.

Süper Lig'in 2020-21 sezonunun 10. haftasında Kadıköy’de Beşiktaş’a 4-3 mağlup olan sarı lacivertliler, 15 sene sonra ezeli rakibine evinde yenildi.

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Fenerbahçe, 2019-20 Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor’a 3-1 yenilerek sahasında 23 yıl sonra mağlup oldu.

61 OYUNCU TRANSFER EDİLDİ

Sarı lacivertliler, Ali Koç döneminde toplamda 61 futbolcu transfer ederken istenilen başarı bir türlü gelmedi.

Fenerbahçe, 2018- 2019 sezonunda 16 futbolcu, 2019-2020 sezonunda 14 futbolcu, geride kalan sezonda 22 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Sarı lacivertliler, bu sezon ise 9 futbolcu transferi yaptı.