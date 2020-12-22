Son Dakika Haberi | Kadıköy'de altı puanlık maç

Sezona çok iyi başlayan ancak son haftalarda üst üste gelen başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi olan F.Bahçe ile zirvenin uzağındaki son şampiyon, 2021’e moralli girmenin hesaplarını yapıyor.

Yeni Malatya ve Gaziantep yenilgileriyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Erol Bulut ve Fenerbahçe 2020’de oynayacakları son lig maçını 6 puan değerinde görüyor. Teknik direktör Erol Bulut ve futbolcuların son günlerdeki eleştirilere kulak tıkadığı, yarınki Medipol Başakşehir mücadelesini geri dönüş maçı olarak gördükleri ve hırsla hazırlandıkları öğrenildi. 2020’nin son haftasını ‘bay’ olarak geçecek olan sarı lacivertliler, 2021’e en az hasarla girmek ve taraftarların güvenini yeniden kazanmak istiyor. Kadıköy’de sahaya kart cezalısı olan Pelkas’tan yoksun olarak çıkacak olan Fenerbahçe’de kalede Altay, sağ bekte Nazım’ın oynaması bekleniyor. Sakatlığı süren Sosa da yetiştirilmeye çalışılıyor.

BAŞAKŞEHiR’DE 4 EKSiK

Süper Lig’de geçen sezonun şampiyonu olan ve Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Başakşehir için de yarınki 90 dakika adeta bir ölüm kalım maçı değerinde. Geçen haftayı ‘bay’ geçiren turuncu lacivertli ekibin bu maça 15 puanla düşme hattına yakın bir bölgede girecek olması maçın önemini artırıyor. Başakşehir’de Skrtel, Epureanu, Aleksic ve Caiçara görev alamayacak.

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