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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Juventus'tan 395 milyon euroya Kylian Mbappe hamlesi!
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Haber Giriş: 17.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Juventus'tan 395 milyon euroya Kylian Mbappe hamlesi!

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Son Dakika Haberi | Juventus'tan 395 milyon euroya Kylian Mbappe hamlesi!
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Tuttosport, Juventus’un Cristiano Ronaldo ile vedalaşıp 395 milyon Euro’ya Kymian Mbappe’yi kadrosuna katacağını iddia etti.

Juventus’un Fransız yıldızı kadrosuna katmak için kaynak arayışlarına başladığına vurgu yapılırken taraftarların Ronaldo ile Mbappe’yi yan yana görme hayalinin gerçekleşmesi ise çok zor görünüyor.

Juventus’tan yılda 31 milyon Euro kazanan Ronaldo’nun sezon sonunda PSG’ye transfer olabileceği öne sürüldü.

 

Son Dakika Haberi | Juventustan 395 milyon euroya Kylian Mbappe hamlesi

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