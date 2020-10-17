Son Dakika Haberi | Juventus'tan 395 milyon euroya Kylian Mbappe hamlesi!

Juventus’un Fransız yıldızı kadrosuna katmak için kaynak arayışlarına başladığına vurgu yapılırken taraftarların Ronaldo ile Mbappe’yi yan yana görme hayalinin gerçekleşmesi ise çok zor görünüyor.

Juventus’tan yılda 31 milyon Euro kazanan Ronaldo’nun sezon sonunda PSG’ye transfer olabileceği öne sürüldü.

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