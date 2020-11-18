Son dakika haberi | Juventus, Merih Demiral için kararını verdi

Milli yakımımızın başarılı stoperi Merih Demiral, Juventus'ta kalacak. İtalyan ekibinde yeterli forma şansı bulamayan 22 yaşındaki savunmacıya Leicester City ve Milan başta olmak üzere birçok takım talip oldu.





Juventus'un tecrübeli stoperleri Bonucci ve Chiellini'nin sakatlanmasının ardından göze giren Merih'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, gelen teklifleri geri çevirmeye karar verdi. Teknik direktör Pirlo'nun Merih'e güvendiği ve savunmada liderlik görevini genç oyuncuya vermeyi düşündüğü aktarıldı.

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