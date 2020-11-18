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GeriFutbol Son dakika haberi | Juventus, Merih Demiral için kararını verdi
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Haber Giriş: 18.11.2020 - 12:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Juventus, Merih Demiral için kararını verdi

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Son dakika haberi | Juventus, Merih Demiral için kararını verdi
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Juventus'ta forma giyen Merih Demiral için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. İtalyan ekibinin, milli oyuncuyu takımda tutmaya karar verdiği ve teklifleri geri çevirdiği belirtildi. 

Milli yakımımızın başarılı stoperi Merih Demiral, Juventus'ta kalacak. İtalyan ekibinde yeterli forma şansı bulamayan 22 yaşındaki savunmacıya Leicester City ve Milan başta olmak üzere birçok takım talip oldu.

Juventus'un tecrübeli stoperleri Bonucci ve Chiellini'nin sakatlanmasının ardından göze giren Merih'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, gelen teklifleri geri çevirmeye karar verdi. Teknik direktör Pirlo'nun Merih'e güvendiği ve savunmada liderlik görevini genç oyuncuya vermeyi düşündüğü aktarıldı.

Son dakika haberi | Juventus, Merih Demiral için kararını verdi

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