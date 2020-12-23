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Futbol
Haber Giriş: 23.12.2020 - 00:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Juventus ilk kez kaybetti, Milan tek başına kaldı...

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Son Dakika Haberi | Juventus ilk kez kaybetti, Milan tek başına kaldı...
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İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus, evinde ağırladığı Fiorentina'ya 3-0 mağlup oldu ve zirvenin 7 puan gerisine düştü.

Pirlo'nun yönetiminde Serie A'da istediği sonuçları alamayan Juventus, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Cesare Prandelli'nin Fiorentina'sı karşısında ligin ilk yenilgisini alırken zirvenin gerisinde kaldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; Vlahovic, Alex Sandro (KK) ve Caceres kaydetti.

Serie A'da lider Milan'ın 7 puan gerisine düşen Juventus, 24 puanla 4. sırada kaldı.

Juve, Pirlo yönetiminde Serie A'da çıktı 13 maçta; 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Juventus'un mağlubiyeti sonrasında, Avrupa'nın en iyi beş liginde yenilgisiz tek takım Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan.

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