Son dakika haberi | Juventus, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırmayı planlıyor

Juventus, Real Madrid'den 2 sene önce transfer ettiği Cristiano Ronaldo'yla yolları ayırmak istiyor. İtalyan basını iddiayı sıkça dile getirirken, oyuncunun gönderilmesine neden olan olaylardan biri olarak da corona virüs gösterildi. Gelirlerinde salgın nedeniyle düşüş yaşayan Siyah Beyazlılar, takımın en fazla alan oyuncusunu satmayı gündemine aldı.

2018'de Juventus'a imza atan ve yıllık 28 milyon Pound kazanan Ronaldo'yu teknik direktör Andrea Pirlo, Lazio ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası bencillikle eleştirdi.

Pirlo, Şampiyonlar Ligi'nde Ferencvaroş'u deplasmanda 4-1 yenildikleri maç sonrası ise Sky Sports İtalia'da yorumculuk yapan eski teknik direktör Fabio Capello'ya "Oyuncularımla çok fazla konuşuyorum; ancak sahada kendi düşüncelerini uyguluyorlar. Daha az egoist olabilirler ve maçı erken dakikalarda bitirebilirler" eleştirisinde bulundu.

DYBALA'DAN 5 KAT DAHA FAZLA KAZANIYOR

Takımın en fazla kazananı Ronaldo'nun ikinci sıradaki Paolo Dybala'nın yaklaşık 5 katı fazla kazandığına haberlerde yer verilirken; bunun takım içinde büyük dengesizlik yaptığına vurgu yapıldı.

Juventus'un, 2022 yılına kadar takımla sözleşmesi bulunan oyuncuya yeni bir teklif yapmayacağı ve oyuncuyu satmayı düşündüğü bildirildi. 35 yaşındaki oyuncu, 9 yıllık kariyerinin ardından 2018'de Real Madrid'den 100 + 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olmuştu.

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