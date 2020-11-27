Son Dakika Haberi | Julian Nagelsmann'dan Alexander Sörloth'a mesaj! "Saha dışı sorunlarını çözmeli"

Leipzig'in başarılı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, sezon başında büyük umutlarla transfer ettikleri Alexander Sörloth hakkında konuştu.

Norveçli golcünün "saha dışında" çözmesi gereken sorunları olduğunu belirten Nagelsmann, "Herkes böyle bir oyuncudan bir an önce maksimum performansı almak ister. Ritmini bulmasını ve geçen sezon yakaladığı gol istatistiğine ulaşmasını umar. Başlangıçta şu anda bununla karşılaşamadık. Üzerine çalışması gereken şeyler var ve bunlar futbolla ilgili, taktikle ilgili şeyler değil, daha basit şeyler. Bunları daha çabuk, daha aktif şekilde çözmeli. Sonrasında oyuna girmesi ve taktiksel olarak adapte olması daha kolay olacaktır." diye konuştu.

HENÜZ AĞLARI SARSAMADI

Henüz Leipzig formasıyla gol atamayan Alexander Sörloth için Nagelsmann, "Bir gol atarsa, her şey daha hızlı olacaktır. Şu ana kadar sadece çok net bir pozisyon buldu ve gol atamadı. Sadece bir gol atması lazım, gerisi çorap söküğü gibi gelecektir." dedi.

Leipzig formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 2, Bundesliga'da 7 maça çıkan Sörloth, henüz gol atamadı.