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Haber Giriş: 13.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Josef De Souza Beşiktaş'a neşe katıyor

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Josef De Souza hem ağabeylik yapıyor hem moral veriyor.

Beşiktaş’ın yeni transferi Josef De Souza, Ümraniye’deki antrenmanlarda ve kampta takımın liderliğini üstlendi. Yabancı oyuncularla kısa sürede kenetlenen ve yerli oyuncularla ağabey gibi ilgilenen Josef ayrıca kampın neşe kaynağı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın çalışmalarda üst düzey performans gösteren De Souza’nın daha önce Türkiye’de oynamasının büyük avantaj olduğunu belirtirken takım arkadaşları ile olan birlikteliği ve sahaya yaydığı pozitif enerjinin takımın gücünü yükselttiği ifade edildi.

 

‘YENİLGİLERİNDEN DERS ALDIK’

Brezilyalı yıldız, taraftarların gurur duyacağı bir takım haline geleceklerini belirtirken “Konyaspor ve Gençlerbirliği yenilgilerinden dersler çıkardık” dedi.

Son dakika haberi | Josef De Souza Beşiktaşa neşe katıyor

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