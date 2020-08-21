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Haber Giriş: 21.08.2020 - 13:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Jose Sosa Fenerbahçe kıyafetleriyle Samandıra'da idmanda

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Son Dakika Haberi | Jose Sosa Fenerbahçe kıyafetleriyle Samandıra'da idmanda
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Sosyal medyada dolaşan Jose Sosa fotoğrafı gerçek çıktı. Jose Sosa Fenerbahçe idman kıyafetleriyle antrenman yaptı.

Sosyal medyada dolaşan Jose Sosa fotoğrafı gerçek çıktı. Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Arjantinli yıldız Jose Sosa sabah saatlerinde Samandıra'da antrenman yaptı.

Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa İstanbul'a geldi!Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Arjantinli futbolcu Jose Sosa'yı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na geldi.
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Ancak bu fotoğrafın sosyal medyada yayılması Fenerbahçeli idarecilerde rahatsızlık yarattı. Sızdırılan fotoğraf birçok sosyal mecrada taraftarlarca paylaşıldı.

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Jose Sosa için şok iddia Fenerbahçe İstanbula getirmişti...
Jose Sosa için şok iddia! Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti...

Fenerbahçe geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği Jose Sosa  ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Son Dakika Haberi | Jose Sosa Fenerbahçe kıyafetleriyle Samandırada idmanda

 

Son Dakika Haberi | Jose Sosa Fenerbahçe kıyafetleriyle Samandırada idmanda

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