Son Dakika Haberi | Jose Sosa Fenerbahçe kıyafetleriyle Samandıra'da idmanda

Sosyal medyada dolaşan Jose Sosa fotoğrafı gerçek çıktı. Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Arjantinli yıldız Jose Sosa sabah saatlerinde Samandıra'da antrenman yaptı.

Ancak bu fotoğrafın sosyal medyada yayılması Fenerbahçeli idarecilerde rahatsızlık yarattı. Sızdırılan fotoğraf birçok sosyal mecrada taraftarlarca paylaşıldı.

Fenerbahçe geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği Jose Sosa ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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