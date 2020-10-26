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Haber Giriş: 26.10.2020 - 18:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Jorge Jesus'tan Fenerbahçe itirafı

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Son Dakika Haberi | Jorge Jesus'tan Fenerbahçe itirafı
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Benfica'nın evi Estadio da Luz, açılmasından bu yana geçen 17. yılını kutlamaya hazırlanırken, Portekiz ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus, bu stadyumda en unutamadığı maçın UEFA Avrupa Ligi Yarı Final'indeki Fenerbahçe karşılaşması olduğunu belirtti.

Jorge Jesus açıklamasında, "Estadio da Luz'da çok mutlu anlar yaşadım. Beni en çok etkileyen maç ise Fenerbahçe karşısında Avrupa Ligi Finali'ne yükselmemizi sağlayan mücadeleydi.

Türkiye'de 1-0 kaybettikten sonra burada 3-1 kazanmıştık. Müthiş bir maçtı. Statta inanılmaz bir atmosfer vardı. Beni en etkileyeni o karşılaşmaydı" ifadelerini kullandı.

Benfica'yı Kadıköy'de Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe, rövanşta Gaitan ve Cardozo'nun iki golüyle elenmişti. Benfica finalde ise Chelsea'ye 2-1 kaybetmişti.(Sporx)

Son Dakika Haberi | Jorge Jesustan Fenerbahçe itirafı

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