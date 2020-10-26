Son Dakika Haberi | Jorge Jesus'tan Fenerbahçe itirafı

Jorge Jesus açıklamasında, "Estadio da Luz'da çok mutlu anlar yaşadım. Beni en çok etkileyen maç ise Fenerbahçe karşısında Avrupa Ligi Finali'ne yükselmemizi sağlayan mücadeleydi.

Türkiye'de 1-0 kaybettikten sonra burada 3-1 kazanmıştık. Müthiş bir maçtı. Statta inanılmaz bir atmosfer vardı. Beni en etkileyeni o karşılaşmaydı" ifadelerini kullandı.

Benfica'yı Kadıköy'de Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe, rövanşta Gaitan ve Cardozo'nun iki golüyle elenmişti. Benfica finalde ise Chelsea'ye 2-1 kaybetmişti.(Sporx)

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