Son dakika haberi | 'Joker' suratlı süper yetenek: Dimitris Pelkas

İki yıllık kiralık döneminin dışında tüm kariyerini PAOK’ta geçiren Pelkas için tüm Yunan gazeteciler, “Eğer maçlar seyircili oynansaydı, Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olurdu. Pelkas için maçlar soyunma odasında başlar. Hırsını, takım arkadaşlarına orada aşılar” diyor.

Fenerbahçe’nin son gün transferi olan Yunan Dimitris Pelkas’ı daha iyi tanımak için ülkesindeki gazetecilerden yardım alarak detaylı bir araştırma yaptık. Başta Hürriyet’in Atina muhabiri Yorgo Kırbaki, tüm Yunan meslektaşlarımız Pelkas’ın sahaya çıktığında her şeyi unutup sadece futbola odaklanan hırslı bir oyuncu olduğunu vurgulayarak “Eğer maçlar seyircili oynanabilseydi, Pelkas kısa sürede Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olurdu” dedi.

13 yaşında PAOK’un kapısından girdi

13 yaşında PAOK’un altyapısına giren Pelkas, 18’ine geldiğinde A takıma yükseldi. Dönemin PAOK Teknik Direktörü Yorgo Donis, 10 numaralı formayı verdiği Pelkas için, “Yunanistan’da bu kadar özelliği olan başka bir futbolcu yok” diyordu. Ne var ki, genç yaşta sırtladığı yük omuzlarına ağır geldi. Önce Selanik’in diğer takımı Kalamaria’ya, ardından Portekiz ekibi Vitoria Setubal’a kiralandı. İki yıllık sürgün Pelkas’a çok yaradı. Yunanistan’a dönüşü muhteşem oldu. PAOK formasıyla çıktığı 201 maçta 44 gol attı, 33 asist yaptı.

Avrupa’nın en seksi futbolcuları arasında

İtalyan Corrieira Dela Serra gazetesinin yaptığı bir ankette Dimitris Pelkas, Avrupa’nın en seksi 7 futbolcusundan biri seçilmiş. Sürekli gülen yüzüne karşılık sahada agresif olduğu için PAOK taraftarları ona ‘The Joker’ filminin kahramanından esinlenip ‘Joker’ diye hitap ediyor. Özgüveni son derece yüksek olan Pelkas, futbola ve hayata bakışını şöyle özetliyor: “Benim hayatım futbol. Eleştiriye elbette açığım ama kimseden bir maçta iyi miydim kötü müydüm demesini beklemem. Çünkü iyi miydim kötü müydüm, en iyi ben bilirim. Paraya önem vermem. İşini en iyi şekilde yaparsan para da sana doğru gelir.” Takım arkadaşları da Pelkas’ı, “Onun için maç soyunma odasında başlar. Hırsını takım arkadaşlarına orada aşılar” diye anlatıyor.