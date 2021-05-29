Son Dakika Haberi: Joachim Löw'den flaş açıklama! Fenerbahçe ile ismi anılmıştı ama...

Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörlük koltuğunda kimin oturacağı belirsizliği devam ederken Almanya'dan flaş bir açıklama geldi.

Sezonu Emre Belözoğlu ile tamamlayan ancak yeni sezonda genç teknik adamın göreve devam edip etmeyeceğine henüz karar vermeyen sarı-lacivertli kulübün, Almanya Milli Takımı'ndan EURO 2020 sonrası ayrılacak olan Joachim Löw'e teklif yaptığı iddiaları gündeme gelmişti.

Barcelona, Real Madrid ile birlikte birçok kulüp ile ismi geçen Joachim Löw, düzenlenen basın toplantısında geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

BİZZAT AÇIKLADI: 'KARARIM DEĞİŞMEYECEK'

Henüz resmi bir teklif almadığını dile getiren Löw, "Yaz aylarında bir kulüple anlaşmayacağım. Kimseyle herhangi bir temasım olmadı. Bu konuda da fikir değiştirmeyeceğim. Dinlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

EURO 2020 sonrası 15 yıldır görev yaptığı Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacak olan Löw, takımıyla 2014 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

YERİNE HANSI FLICK GEÇECEK

Almanya Milli Takımı'nda ise Joachim Löw'ün boşluğunu Hansi Flick dolduracak. Barcelona'nın da gündemine gelen 56 yaşındaki deneyimli teknik direktör milli takımla dört senelik sözleşme imzaladı.

Yeni haftada Fenerbahçe’de belirsizlik noktasında kalan yeni yönetimde yer alacak isimlerin, yeni teknik direktörün, kadroda bulunan bazı oyuncuların geleceklerinin de bir bir netleşmesi bekleniyor.

JOACHIM LOW'UN TÜRKİYE KARİYERİ

Fenerbahçe'nin başında 38 resmi maça çıkan Joachim Löw, 24 kez sahadan galibiyetle ayrıldı ve 2.05 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. 1998-99 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Alman çalıştırıcı, Fenerbahçe macerasında 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı lacivertli takım o sezon 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 72 puan alarak üçüncü olmuş, devre arasında yapılan yeni sezon sözleşmesi de "şampiyon olursak devam ederiz" ek maddesi nedeniyle geçersiz hale gelince Joachim Löw, 29 Mayıs 1999 tarihinde 4-1 kazandıkları Erzurumspor maçıyla birlikte Fenerbahçe kariyerini noktalamıştı.

İLK VE TEK KUPASI

Fenerbahçe, 10 Kasım 1998 tarihinde oynanan Atatürk Kupası maçında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmiş ve Joachim Löw yönetimindeki ilk ve tek kupasını kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin ardından 2001 yılında Adanaspor'u da çalıştıran Joachim Löw, burada görev aldığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi ve 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşarak 0.40 gibi düşük bir puan ortalaması tutturdu.

EMRE BELÖZOĞLU VE REBROV ÖN PLANDA

Fenerbahçe’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgilerde başkan Ali Koç’un yeni yönetimde yer vermek istediği isimlerle ve sarı lacivertli camianın önde gelen kişileriyle görüşüp teknik adam konusunda nabız yokladığı da öğrenildi.

Artılar ve eksiler yan yana dizildiğinde Emre Belözoğlu ismi büyük ölçüde ağırlık kazanırken, Rebrov isminin de kabul edilebilir maliyeti nedeniyle B planı olarak oluşması dikkat çekti.

Futbola Shakhtar Donetsk’te başlayan, iki dönem halinde toplam 11 yıl Dinamo Kiev, 4 yıl Tottenham, 1 yıl West Ham United, 1 yıl da Rubin Kazan takımlarında forma giyen Sergiy Rebrov, 2002-04 sezonlarında 1.5 yılda da Fenerbahçe’de kiralık olarak oynamış 38 maçta forma giyip 4 gol kaydetmişti. Ukrayna milli takımında da 75’i A milli, 92 kez forma giyen Rebrov, unutulmaz yıldız Şevçenko ile birlikte billi takımın değişilmez oyuncusu olmuştu.