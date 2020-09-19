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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Jailson, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti
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Haber Giriş: 19.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Jailson, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti

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Son Dakika Haberi | Jailson, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti
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Muriqi'ten sonra ikinci futbolcu satışını gerçekleştiren Fenerbahçe’nin, transfer geliri 24.5 milyon Euro’ya yükseldi. Dün, takımla vedalaşırken gözyaşlarına engel olamayan Jailson, “Umarım zaferle dolu bir sezon geçirirsiniz” dedi.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe, 20 milyon Euro’ya Lazio’ya giden Vedat Muriç’in ardından ikinci futbolcu satışını da gerçekleştirdi. Sarı lacivertli kulüp, Brezilyalı futbolcu Jailson’u 4.5 milyon Euro’ya Çin’in Dalian takımına sattı.

İki yıl önce 4.9 milyon Euro’ya Brezilya ekibi Gremio’dan alınan 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 63 resmi maça çıkarken, 3 gol attı, 1 asist yaptı. Dalian’a transferi nedeniyle birkaç gündür antrenmanlara çıkmayan Jailson, teknik direktör Erol Bulut ve takım arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Sarı lacivertli takımda geçirdiği iki yıl için herkese teşekkür eden Brezilyalı futbolcu, gözyaşlarına engel olamazken, “Burası benim ailem. Aile gibi gördüğünüz bir yerden ayrılmak her zaman için zordur. Umarım hepiniz zaferlerle dolu bir sezon geçirirsiniz” diye konuştu. Jailson’la birlikte Fenerbahçe’nin başkan Ali Koç döneminde sattığı futbolcu sayısı 7’ye, elde ettiği bonservis geliri ise 63.72 milyon Euro’ya yükseldi.

Son Dakika Haberi | Jailson, Fenerbahçeye gözyaşlarıyla veda etti

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