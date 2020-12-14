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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Ivan Rakitic'in Galatasaray paylaşımına Arda Turan'dan yanıt: "Gel birlikte gol atalım"
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Haber Giriş: 14.12.2020 - 18:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Ivan Rakitic'in Galatasaray paylaşımına Arda Turan'dan yanıt: "Gel birlikte gol atalım"

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Son Dakika Haberi | Ivan Rakitic'in Galatasaray paylaşımına Arda Turan'dan yanıt: "Gel birlikte gol atalım"
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İspanya La Liga takımlarından Sevilla forması giyen Ivan Rakitic, sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımı yaptı.

Galatasaray'ın Kaptanı Arda Turan'nın Barcelona'dan takım arkadaşı olan Ivan Rakitic, Turan'ın sosyal medya paylaşımına yorum yaptı.

Hırvat futbolcu, Arda Turan'ın sarı kırmızılı kalp emojisiyle Intagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Cimbom gol gol gol..." yorumunu yaptı.

Arda Turan ise Rakitic'in bu sözlerine "Gel birlikte gol atalım kardeşim" diye yanıt verdi.

Bu paylaşım, sarı kırmızılı taraftarlardan büyük etkileşim aldı.

Son Dakika Haberi | Ivan Rakiticin Galatasaray paylaşımına Arda Turandan yanıt: Gel birlikte gol atalım

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