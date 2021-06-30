Son Dakika Haberi... İtalyanlar duyurdu! Galatasaray ile Napoli, Mario Rui için anlaşmaya vardı

Galatasaray'da sol bek arayışları devam ederken İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kiralık sözleşmesi biten ve Leipzig'e geri dönen Marcelo Saracchi'nin boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların gündemine Mario Rui geldi.

NAPOLI TEKLİFİ KABUL ETTİ

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Napoli, Galatasaray'ın Mario Rui için yaptığı 5 milyon euroluk teklifi kabul etti.

Haberde; Napoli'nin olumlu yanıtının ardından transferin bitmesi için geriye Galatasaray'ın Mario Rui'yi ikna etmesinin kaldığı belirtildi.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE İDDİALARI

Trabzonspor'un da peşinde olduğu iddia edilen Rui'nin, Fenerbahçe'ye de önerildiği ileri sürülmüştü.

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 36 karşılaşmada forma giyen Portekizli sol bek 2 asist yaptı

Mario Rui, İtalya'da Roma, Empoli ve Parma gibi takımlarda forma giydi.