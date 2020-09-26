Son dakika haberi | İtalya'da çılgın maç! 7 gollü düelloyu kazanan Inter

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter ile Fiorentina arasında oynanan maç müthiş heyecana sahne oldu.

Maçta perdeyi 3. dakikada Kouame ile açan Fiorentina'ya Inter'den yanıt 45+2'de Martinez'le geldi:1-1.

Ceccherini'nin 52. dakikada kendi ağlarına yolladığı topla bu sefer öne geçen Inter oldu:2-1.

Fiorentina'nın bu gole cevabı gecikmezken, 57'de sahneye çıkan Castrovilli, skoru 2-2'ye getirdi.

Bu sefer öne geçme sırası Fiorentina'daydı ve konuk ekip 63'te Federico Chiesa ile 3-2 yaptı.

Ancak çılgın maçta son sözü Inter söyledi ve önce Lukaku sonra D'Ambrosio ile skoru 4-3 getirip mücadeleyi kazandı.