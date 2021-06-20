Son Dakika Haberi... İsviçreli yıldız Shaqiri'den Türkiye maçı yorumu! 'Zaaflarını biliyorduk'

İsviçre'nin yıldız futbolcusu Shaqiri, A Milli Takım'ı 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

'ÜSTÜNE GİTTİK'

Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Shaqiri, "Türkiye'nin zaaflarını biliyorduk. Bunun üstüne gittik." dedi.

'DAHA İYİ OLACAKLAR'

Yıldız futbolcu sözlerini, "Uzun zamandan beri turnuva oynamadı Türkler, genç bir jenerasyon. Bundan sonra daha iyi olacaklardır. Zamana ihtiyaçları var. Hata yapacaklardır tabii ki ama sonraki turnuvalarda iyi olacaklar." ifadeleriyle tamamladı.