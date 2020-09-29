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Futbol
Haber Giriş: 29.09.2020 - 08:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | İşte Galatasaray'ın regista adayları! Seri gibi iki transfer daha...

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Son Dakika Haberi | İşte Galatasaray'ın regista adayları! Seri gibi iki transfer daha...
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Transferde son dakika... Galatasaray'da orta saha için çalışmalar sürerken gündeme gelen son isim bir Arjantinli oldu. Fatih Terim, Seri gibi regista (Geriden oyun kuran oyuncu) profiline sahip oyuncumuz yok" ifadesini kullanırken gözler yönetime çevrildi.

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, orta saha için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fatih Terim, derbi öncesi orta sahaya bir takviye beklediğini bir kez daha ifade etti. Tecrübeli hoca, "Seri gibi regista (Geriden oyun kuran oyuncu) profiline sahip oyuncumuz yok" ifadesini kullanırken gözler yönetime çevrildi.

Derbi öncesi orta sahaya takviye beklediğini açıklayan Fatih Terim'in istediği ismin Argentinos Juniors'ta forma giyen Fausto Vera olduğu kaydedildi.

Michael Seri'nin yeniden kiralanması için henüz Fulham'dan izin çıkmadı. Seri'nin henüz kadroya girememesi ise umutları diri tutuyor. Bununla birlikte Başakşehir'den İrfan Can ve Argentinos Juniors'ta forma giyen Fausto Vera da diğer regista adayları. (Fotomaç)

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