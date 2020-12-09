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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
Haber Giriş: 09.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | İşte Galatasaray'ın ocak planı!

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Son Dakika Haberi | İşte Galatasaray'ın ocak planı!
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Galatasaray'da yönetim forvet, orta saha ve kanat alacak. Stoper de ihtimal dahilinde.

Ligde 40 maç oynanacak olması ve Türkiye Kupası maç trafiği nedeniyle G.Saray, kadro derinliğini ile oyuncu alternatifini de artırma peşinde. Bu doğrultuda forvet, orta saha ve hızlı kanat takviyesi yapılacak.

Sarı kırmızılılar, mutlak olarak bir golcü takviyesi yapacak. Ancak yönetim öncelikle beklenen verimi alamadığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’nun maliyetinden kurtulma hedefinde.Bu doğrultuda yıldız futbolcunun, Inter Miami’nin yıllık 3.5 milyon dolarlık teklifini kabul etmesi umut ediliyor.

Ayrıca Belhanda, Luyindama ve Marcao gibi isimlere iyi bir teklif gelirse değerlendirilecek.

Özellikle Luyindama-Marcao ikilisinden birine ocakta iyi bir teklif gelirse Galatasaray satış yapıp stoper takviyesi de gerçekleştirecek.

Son Dakika Haberi | İşte Galatasarayın ocak planı

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