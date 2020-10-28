MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | İşte Fenerbahçe'de bu sevincin perde arkası
GeriFutbol Son Dakika Haberi | İşte Fenerbahçe'de bu sevincin perde arkası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Süleyman ARAT
Haber Giriş: 28.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | İşte Fenerbahçe'de bu sevincin perde arkası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

F.Bahçe’de geçmiş yıllarda golü atan futbolcuların tek başlarına yaptığı çılgınca sevinçler bu sezon yerini birbirine kenetlenmiş ekibin ortaya çıkardığı sevinç yumaklarına bıraktı...

Bu da, Can Bartu Tesisleri’nin çimlerine ayak bastığı gün, bütün takımı toplayarak bir konuşma yapan ve “Artık ‘ben’ kelimesini kullanmayacağız, ‘biz’ olacağız.

Saygı ve disiplin benim için çok önemli” diyen Erol Bulut’un sözlerinin takıma ne denli etki ettiğinin göstergesi oldu...

Rize’deki ligin ilk maçında Sosa’nın attığı penaltısından sonra Arjantinli yıldızın tek başına sevinmek yerine arkadaşlarıyla sarmaş dolaş olması, devamındaki haftalarda da tekrarlandı.

Son Dakika Haberi | İşte Fenerbahçede bu sevincin perde arkası

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle