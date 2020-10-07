Son dakika haberi | İşte en iyi 10 transfer

18 yeni oyuncu alarak transfer şampiyonu olan F.Bahçe’de Mbwana Samatta gelenler içinde en değerli isim olarak öne çıkıyor. Giuliano’yu getiren Başakşehir son gün sürprizine imza atarken Trabzonspor da giden Alexander Sörloth’un yokluğunda Benik Afobe’ye güveniyor.

UĞUR MELEKE - FAVORİM DAVIDSON

Elbette listede Davidson’dan büyük oyuncular var ama ben model olarak onun gelişini daha fazla önemsiyorum. 29 yaşında geçen sene Avrupa’da 12 maçta 8 gol katkısı yapmış bir sol açık, yalnızca 1 milyon Euro bonservisle Portekiz’den getiriliyor. Bu bizim alıştığımız Türk transfer tipolojisinin dışında bir iş. O yüzden benim performans/fiyat endeksine göre favorim Davidson...

GÜNTEKİN ONAY - BIGLIA BENİ ŞAŞIRTTI

Kabul etmek gerekir ki bu isimlerin çoğu düşüş döneminde Türkiye’ye geldi. Perotti ve aboubakar sakatlık sorunu yaşamazlarsa fark yaratacak oyuncular. Şu ana kadar en iyi performans gösteren sessiz sedasız gelen Davidson. 58 kez Arjantin Milli Takımı forması giymiş; U-20 Dünya Şampiyonluğu bulunan Milan ve Lazio gibi kulüplerde oynamış biglia beni en çok şaşırtan isim oldu transferde.

SAMATTA DUBLE İLE BAŞLADI

MBWANA SAMATTA (FENERBAHÇE / 9,5 MİLYON EURO):

Daha çıktığı ilk maçta fileleri 2 kez sarsan Tanzanyalı forvet şimdiden taraftarların sevgilisi oldu. Aston Villa ve Genk gibi takımların formasını giyen 27 yaşındaki oyuncu ligin en iyi forvetlerinden olmaya aday. Premier Lig kariyeri istediği gibi gitmese de Genk’teki performansını sahaya yansıtması durumunda Fenerbahçe’nin özlenen şampiyonluğunda kilit rol üstlenebilir.

BAŞAKŞEHİR’DEN SON GÜN SÜRPRİZİ

GIULIANO (BAŞAKŞEHİR / 9 MİLYON EURO):

Transferin son gününde Başakşehir, Fenerbahçe’nin eski 10 numarasını hem de bedelsiz olarak kadrosuna katarak büyük bir sürprize imza attı. F.Bahçe’de çıktığı 37 maçta 16 gol, 6 asistle oynayan Sambacı, lige kötü bir başlangıç yapan son şampiyonun gücüne güç kattı. Suudi Arabistan macerasının ardından yeniden Süper Lig’e dönen Giuliano’dan beklenti büyük.

SÖRLOTH’U UNUTTURABİLECEK Mİ?

BENIK AFOBE (TRABZONSPOR / 6,5 MİLYON EURO):

Trabzonspor’un Stoke City’den kiraladığı Kongolu futbolcunun sorumluluğu son derece büyük. Trabzon’a gelir gelmez neredeyse ayağının tozuyla sahaya çıkın ve ilk maçlarda iyi sinyaller veren Afobe, geçen senenin gol kralı Sörloth gibi bir gol makinesinin boşluğunu doldurmaya çalışacak. Yeni Malatya karşısında attığı 2 golle de bu göreve hazır olduğunu gösterdi.

DIEGO PEROTTI İLE TANGO RÜZGARI

DIEGO PEROTTI (FENERBAHÇE / 4,5 MİLYON EURO):

Fenerbahçe'nin son gün transferi Diego Perotti, Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma gibi takımlarda oynadı. Takımın 18. transferi olan 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Fenerbahçe’nin hücum organizasyonlarında çok şey beklediği isimlerden biri. Arjantinli futbolcu ayrıca Ariel Ortega ve Jose Sosa’dan sonra takımdaki 3. Tangocu.

ABOUBAKAR HALA ESKİSİ GİBİ Mİ?

ABOUBAKAR (BEŞİKTAŞ / 5 MİLYON EURO):

Üç sene sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Aboubakar’dan taraftarlar çok şey bekliyor. İlk geldiği sezon 27 lig maçında görev yapan Kamerunlu golcü 12 gol 4 asistle 201617 sezonunda şampiyonluğa önemli bir katkı vermişti. Akıllardaki tek soru Aboubakar hala eskisi gibi mi? İlk iki maçta henüz golle tanışamasa da gözler onun üstünde olacak.

ETEBO’DAN BEKLENTİ BÜYÜK

OGHENEKARO ETEBO (GALATASARAY / 4 MİLYON EURO):

Transfer döneminde rakiplerinin aksine sadece 7 oyuncu ile kadrosunu takviye eden Galatasaray’ın Stoke City’den kiraladığı Nijeryalı orta saha oyuncusunun Jean Michael Seri ve Mario lemina’nın ardından sergileyeceği performans merak konusu. 5 maçta görev yapan Etebo, son maçta Kasımpaşa’ya kaybedilmesine karşın takımın iyilerindendi.

MIRALLAS, SUMUDİCA İLE COŞAR MI?

KEVIN MIRALLAS (GAZİANTEP FK / 2,5 MİLYON EURO):

İngiltere, İtalya, Fransa ve Belçika gibi önemli liglerde top koşturan Mirallas’ın son durağı Gaziantep oldu. Bir dönem bonservisine 10 milyon Euro paralar ödenen ve Everton’da oynadığı dönemde piyasa değeri 15 milyon Euro’ya kadar çıkan Mirallas bedelsiz geldiği Süper Lig’de gollerine devam edecek. Belçikalı yıldızın Sumudica ile göstereceği performans şimdiden merak konusu.

DAVIDSON FIRTINA GİBİ BAŞLADI

DAVIDSON DA LUZ PEREIRA (ALANYASPOR / 2,5 MİLYON EURO):

Alanyaspor’un Portekiz ekiplerinden Guimares’ten transferi Davidson daha şimdiden 4 maçta 4 gol atarak ligin en önemli golcüleri arasına adını yazdırırken Alanyaspor’un son yıllardaki nokta transferlerinden biri olacağının sinyallerini verdi. Davidson geçen sene Papiss Cisse daha öncesinde de Vagner love’ın performansını aratmayacağını gösterdi.

REMY’NİN TERCİHİ RİZE OLDU

LOIC REMY (ÇAYKUR RİZE / 2 MİLYON EURO):

Kariyerinde Olympique Lyon, Marsilya, Chelsea, Newcastle, Chelsea ve Lille gibi önemli kulüpler bulunan 33 yaşındaki Fransız yıldız bu kez gollerine Çaykur Rize formasıyla devam edecek. loic remy, Karadeniz temsilcisiyle çıktığı 4 maçta 1 kez ağları havalandırma başarısı gösterirken deneyimli golcünün bu sezon krallıkta da iddialı olması bekleniyor.

KARAGÜMRÜK’TE BİR EFSANE

LUCAS BIGLIA (KARAGÜMRÜK / 2 MİLYON EURO):

Tıpkı Denizlispor’un kadrosuna kattığı Subotic gibi adı yıllar yılı 3 Büyükler’le anılan lucas biglia, Türkiye’deki seçimini Karagümrük’ten yana yaptı. Lazio ve Milan gibi Serie A devlerinde top koşturan 34 yaşındaki Arjantinli milli futbolcunun hem Karagümrük’e hem takım arkadaşlarına hem de lige neler katacağını hep birlikte göreceğiz.