Son Dakika Haberi | İşte Cengiz-Terim zirvesinden çıkan kararlar!

Ocak ayı transfer ayı. Yaz transfer döneminde bazı bölgelere takviye yapamayan Galatasaray, bu açığı devre arası kapatacak. Daha önce tüm mesaisini Türk Telekom Stadı’nda harcayan Albayrak, artık tamamen tesislerde, Terim’in ve takımın yanında olacak. Belhanda’ya Erzurum’da kaptanlık veren Fatih Terim, idman performansını yeterli görmese de Feghouli için de bir adım atacak.

G.Saray’da başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasındaki buzlar erirken, sarı kırmızılı takımın zirveye tırmanması adına adımlar da atılmaya başladı. 23. şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan Galatasaray’da, önceki gün Türk Telekom Stadyumu’ndaki zirvede önemli kararlar alındı. 2. başkan Abdürrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal’ın da katıldığı toplantıda Cengiz ve Terim 1 saat de baş başa görüşürken “Kenetlenin başka Galatasaray yok! Bu yol şampiyonluk yolu” açıklamalarının yapıldığı zirveden şu kararlar çıktı.

Ocak ayında kadro güçlenecek

Yaz transfer döneminde bazı bölgelere takviye yapamayan Galatasaray Kulübü, bu açığı ocak ayında kapatacak. Şampiyonluk hedefine

ulaşılması adına yönetim de devre arası transfer döneminde büyük bir mesai harcayacak. Özellikle Fatih Terim’in alınmasını istediği orta saha ve hızlı kanat transferi ne olursa olsun yapılacak. Aynı zamanda kadroya genç ve maliyeti uygun yerli futbolcular da alınacak.

2. Başkan a lbayrak artık hep Florya’da

2. Başkan Abdurrahim Albayrak artık Florya’da yoğun mesai harcayacak. Sarı kırmızılı yönetici deyim yerinde ise Galatasaray takımını ve Terim’i yalnız bırakmayacak. Alanya maçının ardından Florya’da antrenman kaçırmayan Albayrak, Terim’in ve oyuncuların yanında olacak ve her sıkıntılarına anında çözüm üretmeye çalışacak. Daha önce mesaisinin tamamını Türk Telekom Stadı’nda harcayan Albayrak, artık tüm programını Florya’ya göre düzenleyip takımın, Terim’in sürekli yanında olacak. Sarı kırmızılı idareci dünkü idmanda da Florya’daydı ve bundan sonra da takımla olacak.

Belhanda gibi Feghouli de kazanılacak

Fatih Terim de takımını toparlayacak. Tecrübeli hocanın hedefi milli takım arasına kayıpsız girmek ve adım adım zirveye yaklaşmak. Ankaragücü ve Sivas’tan 6 puan çıkarmayı hedefleyen Terim, futbolcularının da artık tamamı ile saha içine konsantre olmalarını isteyip destek verecek. Bu arada hedef adam haline gelen Belhanda’yı kazanmak adına Erzurum’da kaptanlık bandını vererek önemli bir adım atan Terim’in, antrenman performansını yeterli görmese de Feghouli için de bir adım atması bekleniyor.

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