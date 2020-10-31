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GeriFutbol Son Dakika Haberi | İşte Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’ın Malatya planı
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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 31.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | İşte Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’ın Malatya planı

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Son Dakika Haberi | İşte Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’ın Malatya planı
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Sakatların çokluğu nedeniyle orta saha kurgusu değişecek.

Siyah beyazlıların teknik direktörü, Mensah’ı 10 numaraya çekecek. Larin’i sol kanatta bırakacak olan Sergen Yalçın, sağ kanatta da Denizlispor maçında olduğu gibi Ghezzal’a şans verecek.

Süper Lig’de yarın evinde Yeni Malatyaspor’la karşılaşacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın hücum hattında sıkıntılı... Siyah beyazlıların bu sezon attığı 8 gol 7 farklı isimden gelirken, başarılı teknik adam yarınki karşılaşmada bu oyuncuların üçünden faydalanamayacak.

ATIBA ÖN LiBEROYA

Beşiktaş’ta sadece Larin 2 gol atabilirken, Mensah, Atiba, Aboubakar, Boyd, Lens ve Gökhan Töre birer kez fileleri havalandırdı. Bu oyunculardan Boyd ve Lens’e yabancı sınırlaması nedeniyle lisans çıkarılmazken, Gökhan Töre de sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı forma giyemeyecek. Gerek Gökhan’ın gerekse kırmızı kart cezalısı ön libero Josef’in yokluğunda orta saha kurgusunu değiştirecek olan Yalçın, Mensah’ı kanattan 10 numaraya çekecek, arkasında Dorukhan ve Atiba’yı oynatacak. Larin’in sol kanat performansından memnun olan Yalçın Kanadalı oyuncunun yerini değiştirmeyecek. Sağ kanatta ise Denizlispor maçında olduğu gibi yeni transferlerden Ghezzal oynayacak.

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