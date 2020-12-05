Son Dakika Haberi | İstanbul'un efendisi Beşiktaş!
Kartal; Başakşehir, F.Bahçe’den sonra Kasımpaşa’yı yıktı.
Süper Lig’de form grafiği yakalayan Beşiktaş, Kasımpaşa’yı da yenerken, dünkü mücadelenin farklı bir anlamı daha vardı. Siyah beyazlılar, bu sonuçla birlikte bu sezon üst üste oynadığı 3 İstanbul takımını yenmiş oldu.
21 Kasım’da konuk ettiği son sampiyon Başakşehir karşısında 3-0 öne geçtiği mücadeleyi 3-2 ile kazanan Kartal, ardından geçen haftaki dev derbide de Fenerbahçe’yi 4-3’lük skorla mağlup edip hem Kadıköy’de 15 yıllık kazanamama serisini noktaladı hem de çıkışını devam ettirdi.
Son olarak dün Kasımpaşa’yı 3-0’la geçerek bu sezon ilk kez üst üste 3 kez kazanan Beşiktaş, İstanbul ekiplerini 3. kez yıktı. Yalçın’ın ekibi, G.Saray ve Karagümrük’le de karşılaşacak.
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