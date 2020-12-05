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Futbol
Haber Giriş: 05.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | İstanbul'un efendisi Beşiktaş!

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Kartal; Başakşehir, F.Bahçe’den sonra Kasımpaşa’yı yıktı.

Süper Lig’de form grafiği yakalayan Beşiktaş, Kasımpaşa’yı da yenerken, dünkü mücadelenin farklı bir anlamı daha vardı. Siyah beyazlılar, bu sonuçla birlikte bu sezon üst üste oynadığı 3 İstanbul takımını yenmiş oldu.

21 Kasım’da konuk ettiği son sampiyon Başakşehir karşısında 3-0 öne geçtiği mücadeleyi 3-2 ile kazanan Kartal, ardından geçen haftaki dev derbide de Fenerbahçe’yi 4-3’lük skorla mağlup edip hem Kadıköy’de 15 yıllık kazanamama serisini noktaladı hem de çıkışını devam ettirdi.

Son olarak dün Kasımpaşa’yı 3-0’la geçerek bu sezon ilk kez üst üste 3 kez kazanan Beşiktaş, İstanbul ekiplerini 3. kez yıktı. Yalçın’ın ekibi, G.Saray ve Karagümrük’le de karşılaşacak.

Son Dakika Haberi | İstanbulun efendisi Beşiktaş

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