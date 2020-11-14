Son Dakika Haberi | İstanbul rüyası başlıyor

Türkiye’nin dokuz yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptığı Formula 1’de sezonun 14. yarışı Intercity İstanbul Park Pisti’nde 58 tur üzerinden seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Şampiyona lideri Hamilton’ın yarın İstanbul’da şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix’siyle sürecek. Sezonun 14. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılacak. Organizasyon, Covid-19 salgını sebebiyle seyircisiz düzenlenecek. Yarışın sıralama turları bugün saat 15.00’te başlayacak. Yarış ise yarın saat 13.10’da gerçekleştirilecek. Başlangıç seremonisinde İstiklal Marşı’nı dünyaca ünlü opera sanatçısı Murat Karahan seslendirecek. Mercedes’ten Lewis Hamilton İstanbul’a, en yakın rakibi Valtteri Bottas’ın 85 puan önünde lider gelirken burada alınacak sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Antrenmanların en hızlısı Verstappen

Hamilton ve Bottas’ın takımları Mercedes ise Türkiye Grand Prix’sine takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilemiş olarak çıkacak. Alfa Romeo’nun 41 yaşındaki Fin pilotu Kimi Raikkonen, katıldığı 328 Grand Prix ile İstanbul’da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekiyor. Dün İstanbul Park’ta antrenman turları yapılırken Red Bull’den Max Verstappen iki seansta da en iyi derecelere imza atan isim oldu. Pistin kayganlığı özellikle ilk seansta tüm pilotları oldukça zorladı. Formula 1 Türkiye Grand Prix’si S Sport’tan şifresiz olarak izlenebilecek. Organizasyon Turkcell TV+ 77. Kanal’dan da takip edilebilecek.

BOTTAS’I GEÇSE YETiYOR

Bir mucize olmazsa bu yıl pilotlar şampiyonasını 7. kez kazanması ve Michael Schumacher’in rekorunu egale etmesi beklenen Lewis Hamilton, bu unvanını İstanbul’da alabilir. İngiliz sürücü yarışı takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın önünde bitirdiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca, Hamilton, son üç yarışa Bottas’ın 78 puan önünde girdiği takdirde de son üç yarış öncesi ipi göğüsleyecek.

Organizasyona özel kupa

Türkiye Grand Prix’sini kazanan pilot çok özel bir ödülün de sahibi olacak. Üzerinde Galata Kulesi, 15 Temmuz Köprüsü figürlerinin yer aldığı kupa 50 santimetre yüksekliğinde ve 5 kilo ağırlığında...

DHL Türkiye Grand Prix’sini kazanan pilot çok özel bir kupanın da sahibi olacak. Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, Türk kültüründen izler taşıyor. Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupanın üzerinde Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi sembol yapıların yanı sıra lale figürleri de yer alıyor.

ÜÇ KİŞİLİK EKİP

İstanbul yazısının özel olarak işlendiği kupanın üst bölümünde ise ay-yıldız bulunuyor. Kupa, üç kişilik Isobar Türkiye ekibince tasarlanıp, aslan Ruso tarafından üretildi.

İstanbul tam bir drift şehri!

İstanbul Park’ı Formula 1’de çekici kılan unsurlardan biri de 8. virajı... Red Bull pilotu Max Verstappen bu virajın pilotları çok zorladığını belirtirken “Yine de sekizinci viraj için boyunluk kullanmayacağım. Boyunlukla yarışmaktansa kafamın düşmesini tercih ederim” dedi. nicholas Latifi ise pistin zor olduğunu belirterek “Fakat çok eğlenceliydi. İstanbul tam bir drift şehri” ifadelerini kullandı.