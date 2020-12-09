Son Dakika Haberi | Irkçılık skandalı sonrasında UEFA, 4. hakem Sebastian Coltescu'ya dört koruma verdi

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu. Bu skandalın ardından maç ertelenirken, UEFA, Rumen hakeme koruma verdi.

Fransız basınında yer alan haberde, UEFA'nın dördüncü hakem Sebastian Coltescu için dört koruma görevlendirdiğin duyuruldu. Konuyla ilgili çıkan haberde "UEFA yetkilileri tarafından VAR odasına gönderilen Rumen 4. Hakem, maçın ertelenme kararının alınmasının ardından hiç kimseyle karşılaşmaması için 4 korumayla beraber soyunma odasına gitti." denildi.

Dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun da korumalarla oteline gönderildiği belirtildi.