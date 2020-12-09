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GeriFutbol Son dakika haberi | Irkçı hakem Sebastian Coltescu ömür boyu men cezası alacak
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Haber Giriş: 09.12.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Irkçı hakem Sebastian Coltescu ömür boyu men cezası alacak

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Son dakika haberi | Irkçı hakem Sebastian Coltescu ömür boyu men cezası alacak
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Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain-Başakşehir maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu, Pierre Webo'ya ırkçı saldırıda bulunduktan sonra görevden alınmıştı. UEFA'nın soruşturma başlattığı Coltescu'ya ömür boyu men cezası vermesi bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. maçında Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasında bir skandal yaşanmış ve 4. hakem Sebastian Coltescu, Okan Buruk’un yardımcısı Pierro Webo 'ya ırkçı söylemde bulunmuştu.

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Olaya tepki gösteren hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitmiş, Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem ise "Irkçılık yapmadım, Rumence Negru (siyah adam) dedim" savunmasını yapmıştı.

ÖMÜR BOYU MEN CEZASI
UEFA, maçın ardından hemen görevden aldığı Sebastian Coltescu için soruşturma başlatmıştı. UEFA'nın marka değerini de göz önüne alarak hakeme en ağır cezayı vermesi bekleniyor.  Buna göre Webo'ya karşı ırkçılık yapan karşılaşmanın 4. hakem Coltescu ömür boyu men cezası alacak.

Son dakika haberi | Irkçı hakem Sebastian Coltescu ömür boyu men cezası alacak

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