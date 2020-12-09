Son Dakika Haberi | Inter'den Avrupa kupalarına erken veda! Shakhtar Donetsk bileti kaptı

Inter, kazanması halinde gruptan çıkacağı maçta Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

Real Madrid ise Karim Benzema'nın 9 ve 31. dakikalarda bulduğu gollerle Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı. Bundesliga ekibi ise 2. sıradan son 16 turuna adını yazdırdı.

Puan durumu;

1- Real Madrid (10)

2- M'Gladbach (8)

3- Shakhtar (8)

4- Inter (6)

Detaylar birazdan...