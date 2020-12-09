Son Dakika Haberi | Inter'den Avrupa kupalarına erken veda! Shakhtar Donetsk bileti kaptı
Inter, Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki son maçında Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.
Inter, kazanması halinde gruptan çıkacağı maçta Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.
Real Madrid ise Karim Benzema'nın 9 ve 31. dakikalarda bulduğu gollerle Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı. Bundesliga ekibi ise 2. sıradan son 16 turuna adını yazdırdı.
Puan durumu;
1- Real Madrid (10)
2- M'Gladbach (8)
3- Shakhtar (8)
4- Inter (6)
Detaylar birazdan...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle