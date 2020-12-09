Son Dakika Haberi | İnsanlık sizi alkışlıyor!

Maçın 14. dakikasında 4. hakem Sebastian Coltescu, kırmızı kart gösterilmesini istediği Başakşehir antrenörü Pierre Webo için ‘negro (siyah)’ sözünü kullandı. Temsilcimiz bunun üzerine sahadan çekildi. Maça bugün TSi 20.55’te kaldığı yerden ve farklı hakemlerle devam edilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi dün Medipol Başakşehir’in ‘ırkçılığa’ karşı gösterdiği onurlu bir duruşa sahne oldu. Paris’te Fransız ekibi PSG ile karşılaşan turuncu lacivertliler, maç sırasında 4. hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunması nedeniyle sahadan çekildi. Karşılaşma bu gece TSi 20.55’te kaldığı yerden oynanacak ve mücadeleyi başka hakemler yönetecek. Tüm dünyanın televizyondan canlı olarak izlediği müsabakadaki olaylar Paris’teki karşılaşmanın 14. dakikasında başladı. 4. hakem Sebastian Coltescu, hakem Ovidiu Hategan’ı çağırıp, kararlarına itiraz eden Pierre Webo’ya kırmızı kart göstermesini istedi. Hategan, çağrı üzerine kenara gelip kimi atacağını sorarken, Coltescu’nun Başakşehir yedek kulübesindeki Pierre Webo’yu işaret ederek, “Şuradaki ‘negro’ siyah olan. Git ve onun kim olduğuna bak. Şu siyah olanın böyle davranmasına izin vermemiz mümkün değil” dediği iddia edildi.

Pierre Webo’nun haklı tepkisi

Hategan kırmızı kartını çıkarırken, 4. hakemin ağzından çıkan çirkin kelimeyi duyan Webo, “Sen bana niye negro diyorsun” şeklinde tepki gösterdi. Teknik direktör Okan Buruk ile yedek oyunculardan Demba Ba ve sahadaki futbolculardan Mehmet Topal ile Deniz Türüç, hakem Hategan’a 4. hakemi şikayet etti. PSG’li futbolculardan Neymar, Mbappe ve Marquinhos da Başakşehirli futbolculara destek verdi. Tepkilere hedef olan Sebastian Coltescu, “Ben negro değil, negru dedim. Rumence’de negru, siyah adam demek. Kendisine hakaret etmedim” savunmasını yaparken, temsilcimiz sahadan çekilme kararı alıp soyunma odasına gitti. Bu sırada UEFA’dan maça 10 dakika ara verildiği açıklaması yapıldı.

Maçın tüm hakemleri değiştirildi

Başakşehir Kulübü CEO’su Mustafa Eröğüt ve diğer yetkililer, 4. hakem Sebastian Coltecsu’nun maçtan alınmaması durumunda sahaya dönmeyeceklerini UEFA gözlemcisine bildirdi.

UEFA bunun üzerine 4. hakemin görevden alındığını duyurdu. Bu sırada Başakşehirli futbolcular soyunma odasında bir toplantı yaptı. Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ’ın FaceTime aracılığıyla katıldığı toplantıda öncelikle, “Biz bir takımız. İçimizden bir kişi dahi sahaya çıkmak istemezse çıkmayız” kararı alındı. Ardından, “UEFA bu maçın oynanmasını istiyorsa dört hakemi de değiştirmeli. Ancak o şartla sahaya çıkarız” denildi. Futbolculardan Enzo Crivelli, Carlos Ponck ve Demba Ba sahaya dönmek istemediklerini ifade edince, maça devam edilmemesi kararı alındı ve UEFA’ya bildirildi. UEFA da maçın bugün TSi 20.55’te kaldığı yerden ve farklı hakemlerle oynanacağı açıklamasını yaptı.

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