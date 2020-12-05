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Haber Giriş: 05.12.2020 - 22:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | İngiltere'de skandal olay! Colin Kazım'a büyük şok

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Son Dakika Haberi | İngiltere'de skandal olay! Colin Kazım'a büyük şok
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İngiltere Championship'te 16. hafta mücadelesinde Milwall, Derby County'yi ağırlarken, maç öncesi gerçekleşen saygı duruşunda skandal bir olay yaşandı.

ABD'de yaz aylarında polis şiddeti sebebiyle hayatını kaybeden George Floyd olayının ardından tüm dünyada ırkçılık konusu bir kez daha tartışmaya açılmış ve başta Avrupa olmak üzere ırkçılığın yoğun şekilde görüldüğü coğrafyalarda oynanan futbol maçları öncesinde de bu duruma tepki olarak oyuncular dizlerinin üzerine çökerek "ırkçılığa hayır" demişlerdi. Ancak bugün oynanan Milwall-Derby County maçında günümüzde skandal olarak değerlendirilebilecek bir olay yaşandı.

Oyuncuları ıslıkladılar

Maça başlamadan önce iki takım oyuncularının bazıları dizlerinin üzerine çökerek bazıları ise başlarını eğerek ırkçılığa karşı kısa süreli protesto düzenlediler. Bir dönem ligimizde Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen Colin Kazım Richards da bu oyuncular arasındaydı. Ancak pandemiden sonra ilk kez statlarına kavuşan Milwall'lu taraftarlar bu durumu beğenmediler ve adeta protestoyu protesto ettiler. İngiliz medyasındaki haberlere göre ise özellikle güvenlik güçleri, sosyal medya ve forumlarda yazılanlardan ötürü dün gece bu durumun istihbaratını almışlardı ve bu duruma karşı güvenlik önlemleri de sağlanmıştı.

Kazım da tepki gösterdi

Yuhalamaları duyan Colin Kazım, ardından diz çökmek yerine ayağa kalktı ve yumruğunu havaya kaldırdı. (Fanatik)

Son Dakika Haberi | İngilterede skandal olay Colin Kazıma büyük şok

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