Son Dakika Haberi... İngiltere'de rekor transfer! Pep Guardiola istedi, Grealish imza atıyor... Tehdit mesajları yağmıştı...

Spor Arena Dış Haber - Premier Lig'de son 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşamasına karşın Şampiyonlar Ligi hasreti devam eden Manchester City, transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor.

Son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve geçen sezon Aston Villa formasıyla 27 maçta 7 gol, 12 asistlik performansa imza atan Jack Grealish, Manchester'ın yolunu tutuyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester City, İngiliz futbolunun son dönemdeki en heyecan verici oyuncularından biri olarak gösterilen Grealish için 117 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

25 yaşındaki futbolcunun, Aston Villa Sportif Direktörü Johan Lange ile görüşmelerde bulunduğu ve transferine izin verilmesini istediği belirtildi. Ayrıca Grealish'in gün içerisinde de sağlık kontrolünden geçmek için Manchester'a gidebileceği kaydedildi.

TARİHİN EN PAHALI İNGİLİZ OYUNCUSU

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Jack Grealish, tarihin en pahalı İngiliz oyuncusu olacak. Şu anda zirvede Manchester United'ın Leicester City'e bonservisi için 87 milyon euro ödediği Harry Maguire yer alıyor. Tecrübeli stoper 85 milyon euro ile Jadon Sancho takip ediyor.

PREMİER LİG REKORU KIRILACAK

Ayrıca Manchester City, 118 milyon euroluk bonservis ücretiyle Premier Lig tarihinin de en pahalı transferine imza atmış olacak. Bu alanda zirvede ise 105 milyon euro ile Paul Pogba bulunuyor.

RONALDO İLE 7. SIRAYI PAYLAŞACAK

Genel olarak tarihin en pahalı transferleri listesinde 222 milyon euro ile Neymar zirvedeki yerini korurken Grealish, Manchester City'e imza atmasıyla birlikte bu alanda 7. sırayı Cristiano Ronaldo ile paylaşacak. Portekizli yıldız, Real Madrid'den 2018 yazında 117 milyon euroya Juventus'a transfer olmuştu.

KIZ ARKADAŞININ PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Jack Grealish, Manchester City'e transferi için gün sayarken kız arkadaşı Sasha Attwood ise tehdit mesajlarıyla boğuşuyor.

EURO 2020'de İngiltere'nin İtalya'ya finalde kaybetmesinin ardından yapılan sözlü saldırılardan nasibini Grealish'in kız arkadaşı da alıyor.

The Sun'da yer alan haberde, Jack Grealish'in kız arkadaşı Sasha Attwood, EURO 2020 sonrası 200 ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Ünlü model, Youtube hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Umarım kanser olursun ve ölürsün. Umarım tüm ailen ölür' şeklinde tehditler aldım. Umarım bir dahaki sefere arabaya bindiğinde çarparsın ve ölürsün, umarım Wembley'den sonra ölürsün."

ATWOOD'UN YAYINI SONRASI DESTEK MESAJLARI

Sasha Attwood'un Youtube'dan yaptığı yayın sonrasında ise İngiliz taraftarlar destek mesajları yağdırdı. Özellikle Grealish'in imza atmaya hazırlandığı Manchester Cityli taraftarlar, tehdit mesajları alan Attwood'a destek oldular.

İLİŞKİLERİ TURNUVA ESNASINDA ORTAYA ÇIKTI

Jack Grealish ve Sasha Attwood çifti EURO 2020'ye kadar ilişkilerini gizli tutmuştu. Çiftin birlikte oldukları turnuvada devam ederken ortaya çıkmıştı.

SOUTHGATE DE HEDEF OLMUŞTU

25 yaşındaki yıldızın, EURO 2020'de teknik direktör Gareth Southgate'in kendisine yeterli kadar süre vermemesi nedeniyle İngiliz teknik adam eleştiri almıştı.