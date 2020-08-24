Son Dakika Haberi | ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta fikstürü!
ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın fikstürü belli oldu!
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.
Kura çekimi için podyuma çıkan herkes kura toplarına dokunmadan önce ellerini dezenfekte ederken, kuranın ardından gelenekselleşen aile fotoğrafı çekimi bu sefer yapılmadı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın maç programı şöyle:
Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor
Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş
HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol
Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor
Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ
Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen
Pınar Karşıyaka (Bay)
* Sezon 15 takımla oynanacağı için Pınar Karşıyaka, ilk haftayı maç yapmadan geçirecek.
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