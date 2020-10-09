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GeriBasketbol Son Dakika Haberi | Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko için Brooklyn Nets'in teklifini reddetti!
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Basketbol
Haber Giriş: 09.10.2020 - 21:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko için Brooklyn Nets'in teklifini reddetti!

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Son Dakika Haberi | Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko için Brooklyn Nets'in teklifini reddetti!
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov'un, Brooklyn Nets'ten gelen teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in yerine başantrenörlük görevine getirilen Igor Kokoskov için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ABD basınında yer alan habere göre; Brooklyn Nets'te göreve gelen Steve Nash'in yardımcılığını yapması için teklif götürüldü.

Haberde; Kokoskov'un Türkiye'de kalmak istediğini bildirerek teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Sırp Koç, NBA'de daha önce Phoenix Suns'ta başantrenör olarak görev almıştı

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