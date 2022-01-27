Son Dakika Haberi... Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı! 2.5 yıllık sözleşme...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Ersun Yanaldan sonra Sergen Yalçın Sürpriz talip: 3 adaydan biri...Ersun Yanal'dan sonra Sergen Yalçın! Sürpriz talip: "3 adaydan biri..."#Transfer
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Erdoğandan Türkçenin önemine vurgu: Milli mücadeledirErdoğan'dan Türkçenin önemine vurgu: 'Milli mücadeledir'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi 5 maddelik bildiride dikkat çeken Ukrayna vurgusuYılın ilk MGK toplantısı sona erdi! 5 maddelik bildiride dikkat çeken 'Ukrayna' vurgusu#MGK
Hull Cityde teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı 2.5 yıllık sözleşme...Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı! 2.5 yıllık sözleşme...#Hull City
Kovid-19da son tablo: Bugüne kadarki en yüksek seviyeKovid-19'da son tablo: Bugüne kadarki en yüksek seviye!#Koronavirüs
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı 3 firari aranıyor...Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı! 3 firari aranıyor...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı... Saldırgan linç edilmekten zor kurtulduBoşanma aşamasındaki eşini bıçakladı... Saldırgan linç edilmekten zor kurtuldu#Samsun
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyorİstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyor#Istanbul
Türkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan vedaTürkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan veda!#Fatma Girik
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi Marmaraya yeniden kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen tarih verdi! Marmara'ya yeniden kar geliyor#Meteoroloji
Ali Koçun yaptıkları çok ağrıma gitti'Ali Koç'un yaptıkları çok ağrıma gitti'#Aykut Kocaman
Fazla para gitmesin diye Kraliçenin saçları yokFazla para gitmesin diye! Kraliçe'nin saçları yok!#Kraliçe Elizabeth
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika Haberi... Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı! 2.5 yıllık sözleşme...

#Hull City#Acun Ilıcalı#Şota Arveladze

Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin yeni direktör Şota Arveladze oldu.

Championship ekibi, Şota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştıran Shota, en son Özbekistan ekibi FC Pakhtakor Tashkent takımında görev almıştı. Üç yıllık görev süresi boyunca Arveladze, ikisi Özbekistan Süper Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere beş kupa kazandı ve Asya Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaştı.

 

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Fatih Karagümrükten Aleksandar Pesic açıklaması Hull City ve Fenerbahçe istiyordu...Son dakika: Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic açıklaması! Hull City ve Fenerbahçe istiyordu...Haberi Görüntüle

Hull City'e imzası sonrasında kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan Şota, şu ifadeleri kullandı:

Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Futbolda olan herkesin İngiltere'de çalışmak istediğine inanıyorum. Gerçekten çok mutluyum, ailem çok gururlu

ÇOK MOTİVEYİM

Çok motiveyim. Bu kulübün sahip olduğu futbolcularla, genç yeteneklerle ve kaliteyle iyi şeyler yapabileceğini göstermeye açım."

Haberin Devamı

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Hücum futbolu oynamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ana hedefimiz her zaman kazanmak olacak.

Son Dakika Haberi... Hull Cityde teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı 2.5 yıllık sözleşme...

GRANT MCCANN'İN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Grant Samuel McCann, Acun Ilıcalı'nın göreve gelmesinin ardından alınan iki galibiyete rağmen takımdan gönderilmişti.

HULL CİTY TARAFTARI İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ

Acun Ilıcalı'nın takımında yaşanacak bu değişiklik Hull City taraftarlarını da ikiye bölmüş durumda... Hull City taraftarlarının bir bölümü, sosyal medya mesajlarıyla menajer değişikliğinin haksız bir hamle olduğu fikrindeydi.

MCCANN'İN PUAN ORTALAMASI 1.07

Kuzey İrlandalı Grant Samuel McCann, Hull City kariyerinde çıktığı 29 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 1.07 puan ortalaması tutturdu. Genel olarak başarısız bir grafik çizen 41 yaşındaki teknik adam, daha önce Doncaster Rovers ve Peterborough'ta çalıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hull City#Acun Ilıcalı#Şota Arveladze

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA