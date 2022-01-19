Son dakika haberi: Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın aldığını açıkladı

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin yeni sahibi oldu.

İngiliz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, kulübün Acun Ilıcalı'ya satışının tamamlandığı belirtildi.

Hull City'le güzel bir yolculuğa başladıklarını kaydeden Acun Ilıcalı, "Bugün en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hull City ile güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Taraftarlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.

The Athletic'in haberine göre, 6 aydır Hull City'i satın almak için girişimlerde bulanan Acun Ilıcalı'nın, Allam ailesiyle yaklaşık olarak 24 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı açıklandı.