Son Dakika Haberi... Hollanda basınından Ajax-Beşiktaş maçı için olay manşet! 'Acıdı'

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Beşiktaş, 12 oyuncudan yoksun olarak gittiği Hollanda'da Ajax'a 2-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçından puan alamadı.

Siyah-beyazlılar, sakatlıklar sebebiyle Welinton, Vida, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Larin, Pjanic, Montero, N'Koudou, Mehmet Topal, Necip gibi isimleri Hollanda'ya götüremedi.

KULÜBEDE SADECE 2 A TAKIM OYUNCUSU

On bir oluşturulduktan sonra yedek kulübesinde A Takım seviyesinde sadece Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup yer aldı. Kulübedeki diğer 4 isim altyapıdan Berkay, Ege ve Emirhan ile yedek kaleci Mert Günok oldu.

EN GENÇ İLK 11 İLE SAHADAYDI

Opta verilerine göre Beşiktaş'ın Ajax karşısına çıktığı ilk 11, 25 yaş 105 gün ortalamayla Siyah-beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi tarihinde sahaya çıktığı en genç ilk 11 olarak kayıtlara geçti.

İLK 11'DE 3 SOL BEK

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Beşiktaş’ın Ajax on birinde 3 sol bek birden bulundu. Bu futbolculardan sadece Umut Meraş gerçek mevkisinde oynarken, N’Sakala stoperde görev yapıyor. Rıdvan Yılmaz ise teknik direktör Sergen Yalçın tarafından orta sahada sol önde tercih edildi.

EN AZ 3-0 TAHMİNİ

Eksikler sebebiyle Hollanda basını, maç öncesinde Beşiktaş maçının farklı bir skorla biteceği beklentisine girmişti. Galatasaray'ın eski oyuncularından Wesley Sneijder de Ajax'ın mücadeleyi en az 3-0'lık skorla kazanacağını tahmin etmişti.

Johan Cruyff Arena'da 52 bin taraftar desteğini arkasına alan Ajax, eksik Beşiktaş karşısında oyunun kontrolünü altına almasına karşın Hollanda basınındaki beklentilerin aksine sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılabildi.

BEŞİKTAŞ'A ACIDI

Hollanda'da maçın yayıncılığını yapan NOS, 2-0'lık skoru Ajax'ın, "hırpalanan" Beşiktaş'a acıdığı şeklinde manşete çıktı. Amsterdam ekibinin "merhamet göstermesi" nedeniyle Beşiktaş farklı yenilemekten kurtulduğu yönünde yapılan yorumlar da dikkat çekti.

CESURCA SAVUNDU

AD gazetesi ise sakatlık sorunlarıyla uğraşan Ajax'ın farka gidemediğine vurgu yapan "Türkler, bu şartlar altında kendilerini cesurca savundu" ifadelerine yer verildi.

GÜÇLÜ AJAX ZORLANMADI

Ülkenin önde gelen gazetelerinden De Telegraaf da ise "Güçlü Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel işler yapıyor. Beşiktaş karşısında hiç zorlanmadılar" şeklinde yorumlar yer aldı.